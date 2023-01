Citi Trends Aktie: Das war nur der Anfang!

Am 27.01.2023, 18:34 Uhr notiert die Aktie Citi Trends an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 32.25 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bekleidung Einzelhandel".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,34 Prozent liegt Citi Trends 1,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,38. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Citi Trends als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Citi Trends vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 65 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 107,01 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 31,4 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,09 ist die Aktie von Citi Trends auf Basis der heutigen Notierungen 48 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (40,5) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".