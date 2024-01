Citi Trends Aktie: Das ist erstaunlich

Die Stimmung und die Diskussionen über die Citi Trends-Aktie haben sich in den letzten Monaten verändert. Die Stimmung der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf der anderen Seite wurde das Unternehmen in den Diskussionen häufiger erwähnt als üblich, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Citi Trends-Aktie daher eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 28, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 31,6 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch wird die Aktie als neutral eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich nach der RSI-Bewertung eine gute Bewertung für die Citi Trends-Aktie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Citi Trends weniger aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, was zu einer guten langfristigen Einschätzung führt. Jedoch wird erwartet, dass der Kurs um 11,95 Prozent fallen wird, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Citi Trends.