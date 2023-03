Citi Trends Aktie: Positive Prognosen für Optimisten

Die Citi Trends-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 24,93 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag belief sich auf 16,50 USD (eine Differenz von -33,82 Prozent), was aus charttechnischer Sicht eine schlechte Bewertung ergibt. Bei der Chartanalyse wird oft nicht nur der 200-Tages-Durchschnitt berücksichtigt, sondern auch der 50-Tages-Durchschnitt. Auch hierbei erreichte die Aktie mit einem Schlusskurs von 16,50 USD eine ungünstige Einschätzung (-41,38 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt) und wird somit als schlechte Wahl eingestuft.

Fundamentalanalyse: Eine Einblick in die Bewertung von Citi Trends

Die Aktie von Citi Trends wird derzeit mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,09 gehandelt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche Apparel...