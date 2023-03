Citi Trends Aktie: Keine positive Zukunft in Sicht!

In den letzten drei Monaten haben insgesamt zwei Analysten Citi Trends Inc. bewertet. Von diesen waren keine Bewertungen “gut”, zwei “neutral” und keine “schlecht”. Insgesamt bedeutet dies eine “neutral” Bewertung für die Aktie von Citi Trends Inc.

Betrachtet man jedoch die jüngste Entwicklung, stellt man fest, dass es in den letzten Monat keine Empfehlungen gab, die als gut oder schlecht eingestuft wurden. Daher wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als neutral angesehen.

Nach Analystenbewertungen liegt das durchschnittliche Kursziel bei 36,00 USD. Dies impliziert ein Potenzial von 38,46 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 19,50 USD und führt zu einer Empfehlung in Höhe von 36,00 USD.

Citi Trends: Wie hoch ist die Dividendenrendite für Investoren?

Citi Trends Inc. weist im Vergleich zum...