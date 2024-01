Citi Trends Aktie: Ist es vollbracht?

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten wie Umsatz und Gewinn, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung und dem Buzz im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Citi Trends eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt drei Bewertungen abgegeben, wovon zwei positiv und eine neutral war. Dies führt zu einem guten Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 25,33 USD, was einem Abwärtspotenzial von -9,88 Prozent entspricht. Daher erhält Citi Trends in diesem Punkt eine neutrale Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 16, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und somit als gut eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend negative Stimmung wider, wodurch das Unternehmen als schlecht eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie von Citi Trends bezogen auf die Anlegerstimmung als schlecht bewertet.