Citi Trends Aktie: Gemischte Aussichten für Investoren im aktuellen Marktgeschehen

Citi Trends ist eine der führenden Einzelhändler in den USA, spezialisiert auf Bekleidung und Accessoires für Damen, Herren und Kinder. Im Vergleich zur Performance anderer Unternehmen aus dem Sektor der Consumer Cyclical-Aktien sieht es jedoch düster aus für Citi Trends.

In den letzten 12 Monaten erzielte Citi Trends eine Rendite von nur 2,63 Prozent. Damit liegt das Unternehmen mehr als 53,99 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch innerhalb der Apparel Retail-Branche schneidet Citi Trends schwach ab: Mit einer Rendite von -14,07 Prozent liegt die Aktie immer noch unter dem Durchschnitt von drei Prozent.

Die Gründe für die schlechte Performance von Citi Trends sind vielfältig. So hat das Unternehmen in der Vergangenheit mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen gehabt und musste seine Filialen schließen. Darüber hinaus besteht...