Citi Trends Aktie: Aufschrei, garantiert!

Anleger: Die Diskussionen über Citi Trends in den sozialen Medien geben Aufschluss über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Citi Trends in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Dividende: Die Dividendenrendite wird aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs berechnet. Derzeit weist Citi Trends eine Dividendenrendite von 0 % auf. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Spezialität Einzelhandel") von 5,71 %. Mit einer Differenz von nur 5,71 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten erzielte Citi Trends eine Performance von -21,78 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -16,33 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -5,45 Prozent im Branchenvergleich für Citi Trends entspricht. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor betrug die mittlere Rendite 3,55 Prozent im letzten Jahr. Citi Trends lag 25,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Citi Trends-Aktie beträgt 20,84 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,13 USD (+10,99 Prozent Unterschied), daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt (23,48 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-1,49 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Citi Trends daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.