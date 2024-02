Citi Trends Aktie: Abwarten

Die Citi Trends-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 3,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Citi Trends-Aktie. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 25,33 USD, was einem Abwärtspotential von -12,19 Prozent entspricht.

Der aktuelle Kurs der Citi Trends-Aktie liegt bei 28,85 USD, was +31,32 Prozent über dem GD200 (21,97 USD) liegt. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 26,92 USD, was einem Abstand von +7,17 Prozent entspricht. Auch dies wird als "Gut"-Signal bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 35,03 Punkte, was als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,61, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Citi Trends-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.