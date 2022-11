Citeline und Norstella schließen Fusion zu einem globalen pharmazeutischen Technologieunternehmen im Wert von 5 Milliarden Dollar ab

Yardley, Pennsylvania (ots/PRNewswire) -Mit mehr als 1.600 Mitarbeitern auf der ganzen Welt ist die neue Organisation nun einer der weltweit größten Anbieter von Pharmainformationslösungen auf dem MarktNorstella, ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen, die Patienten einen reibungslosen Zugang zu lebensrettenden Therapien ermöglichen, hat den Abschluss seiner Fusion mit Citeline (ehemals Pharma Intelligence), einem führenden Unternehmen im Bereich der klinischen Studien, bekannt gegeben.Nach Abschluss der Transaktion ist das 5 Milliarden Dollar schwere Unternehmen nun einer der weltweit größten Anbieter von Pharmainformationslösungen auf dem Markt und beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeiter in den fünf Marken, die Norstella bilden: Evaluate, MMIT, Panalgo, The Dedham Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3692380-1&h=643742904&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3692380-1%26h%3D976773529%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdedhamgroup.com%252F%26a%3DThe%2BDedham%2BGroup&a=The+Dedham%C2%A0Group), und jetzt Citeline.Dieser Zusammenschluss wird es Norstella ermöglichen, sich auf schnelle Innovationen zu konzentrieren, um Life-Sciences-Unternehmen durch den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung zu begleiten, damit Patienten schneller Zugang zu Therapien erhalten können.„Wir glauben, dass der Zugang für Patienten mit der Identifizierung ungedeckter Bedarfe beginnt und erst dann endet, wenn ein Patient eine Therapie in der Hand hat", sagte Mike Gallup, CEO of Norstella (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3692380-1&h=1104638232&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3692380-1%26h%3D3852784553%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.norstella.com%252Fleadership%252F%26a%3DMike%2BGallup%252C%2BCEO%2Bof%2BNorstella&a=Mike+Gallup%2C+CEO+of+Norstella). „Da sich die Branche auf sehr zielgerichtete Therapien für kleinere Patientenpopulationen zubewegt, benötigen unsere Kunden Lösungen, die verwertbare Antworten auf kritische Geschäftsfragen liefern, um Medikamente schneller auf den Markt zu bringen – und damit den Patienten zu helfen, früher behandelt zu werden."Von der klinischen Entdeckung bis zur Vermarktung werden Pharmahersteller mit Daten überhäuft und mit Fragen zur Anwendung von realen Daten, zum Verständnis der Krankheitslast, zur Kommunikation der klinischen Wirksamkeit eines Medikaments, zur Aufdeckung eines unerwarteten positiven klinischen Ergebnisses oder zur Quantifizierung der Folgen einer verzögerten Markteinführung einer Therapie überschwemmt.Als kombiniertes Unternehmen werden die Lösungen von Norstella die Pharmaindustrie in die Lage versetzen, ungedeckten klinischen Bedarf frühzeitig zu erkennen, klinische Studien mit fundierten Endpunkten zu konzipieren, die nachgelagerte Entscheidungen zur Kostenerstattung unterstützen, und geeignete Patienten für klinische Studien genau zu identifizieren. Ein überzeugendes Beispiel dafür ist die Instant Health Data (IHD)-Plattform von Panalgo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3692380-1&h=530731016&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3692380-1%26h%3D3355455972%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpanalgo.com%252Fihd-analytics%252F%26a%3DPanalgo%2527s%2BInstant%2BHealth%2BData%2B(IHD)%2Bplatform&a=Instant+Health+Data+(IHD)-Plattform+von+Panalgo), die klinische Studien und reale Daten von Citeline, die Richtlinien, Einschränkungen und Labordaten von Patienten von MMIT sowie klinische Pfaddaten und reale Nachweise von The Dedham Group aufnehmen kann – all dies kann genutzt werden, um schnell Antworten auf wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Patient Journey, der Erstattung durch die Kostenträger sowie der Sicherheit und Wirksamkeit von Therapeutika zu finden.„Dieser Zusammenschluss ist eine Gelegenheit für Citeline und Norstella, ihre gemeinsame Mission voranzutreiben, nämlich Therapien für die Patienten verfügbar zu machen, die sie benötigen", sagten Jay Nadler, Executive Chair von Norstella und Ramsey Hashem, CEO von Citeline. „Wir haben das Gefühl, dass wir dringend etwas bewirken müssen, und wir glauben, dass wir Innovationen hervorbringen können, die das Leben der Patienten verändern werden."Gallup fügte hinzu: „Eine Schlüsselphilosophie von Norstella ist es, in Partnerschaft mit unseren Kunden innovativ tätig zu sein. Wir werden unsere Kunden weiterhin fragen, wo es eine Lücke gibt und wie wir diese schließen können. Gemeinsam wollen wir einen Gesundheitsmarkt schaffen, der innovativer und zugänglicher für alle ist."Informationen zu NorstellaWir bei Norstella haben eine einfache Mission: Patienten den Zugang zu lebensrettenden Therapien zu ermöglichen. Norstella besteht aus mehreren prominenten Unternehmen – Citeline, Evaluate, MMIT, Panalgo und The Dedham Group – die sich zusammengeschlossen haben, um ein umfassendes Angebot an pharmazeutischen Beratungsleistungen und Lösungen anzubieten. Als ein Unternehmen bietet Norstella seinen Kunden aus dem Bereich der Biowissenschaften die richtigen Werkzeuge und das nötige Fachwissen, um die Komplexität in jedem Schritt des Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung zu bewältigen – von der Pipeline bis zum Patienten. Weitere Informationen finden Sie unter Norstella und folgen Sie uns auf LinkedIn.Informationen zu CitelineCiteline (ehemals Pharma Intelligence) verfügt über ein umfassendes Angebot an komplementären Business-Intelligence-Lösungen, die den wachsenden Anforderungen von professionellen Anwendern im Bereich der Biowissenschaften gerecht werden und die Verbindung von Behandlungen zu Patienten und von Patienten zu Behandlungen beschleunigen. Diese patientenorientierten Lösungen und Dienstleistungen liefern und analysieren Daten, die als Grundlage für klinische, kommerzielle und regulatorische Entscheidungen dienen und reale Wachstumschancen schaffen.Unsere globalen Teams aus Analysten, Journalisten und Beratern haben ihre Finger am Puls der pharmazeutischen, biomedizinischen und medizintechnischen Industrie und decken alles mit Expertenwissen ab: wichtige Erkrankungen, klinische Studien, FuE und Zulassungen von Medikamenten, Marktprognosen und mehr. NorstellaCitelineMedienkontakt:Melody Udell | Director, Communications+1 312-618-5968 | melody.udell@norstella.comBlair Dawson | Vice President, Communications and Employee Engagement+1 919-413-4616 | blair.dawson@informa.com