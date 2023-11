Citba Financial Aktie: Ist das noch normal?

Sentiment und Buzz: Die Analyse von Citba über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate liefern. Die Aktie verzeichnet dabei eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Bewertung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Citba in diesem Bereich die Einstufung "Neutral".

Anleger: Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war Citba zuletzt Gegenstand von Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurden in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Themen rund um Citba diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Neutral".

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Citba liegt bei 19,75 USD und weicht damit um -0,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, ab. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Bewertung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -12,38 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Relative Stärke-Index: Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) ergibt. Bei der Bewertung von Citba anhand des 7-Tage-RSI liegt dieser bei 40 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 52,75 keine überkauften oder überverkauften Signale und führt somit zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält Citba damit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.