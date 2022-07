Cisions PR Newswire erweitert sein Netzwerk an Premium-Publikationen für Sponsored Placements in Europa und Kanada

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Das Angebot ermöglicht eine ganzheitliche Medienstrategie für eine maximale Verbreitung von Unternehmensnachrichten über Earned und Paid Media KanälePR Newswire, ein Unternehmen von Cision, erweitert sein Produktportfolio für Sponsored Placement weltweit, einschließlich Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Niederlande) und Kanada. Diese Ergänzung innerhalb des Vertriebsnetzwerks ermöglicht es Unternehmen, die Lücke zwischen Earned und Paid Media-Angeboten zu schließen. Dabei wird aus der Pressemitteilung von PR Newswire eine digitale, native Anzeige erstellt, die sofort und strategisch in Publikationen platziert werden kann. Als Teil von Multi-Channel-Strategien, werden Kommunikationsprofis Sponsored Placements nutzen, um die Wirkung von Inhalten zu verstärken, Zielgruppen zu erreichen und die Sichtbarkeit zu steigern, um mehr Berichterstattung zu generieren."Die zusätzliche Investition von Cision in Sponsored Placements zeigt deutlich, welche Kraft im Storytelling von Marken steckt. Untersuchungen von Gartner haben ergeben, dass integrierte Kampagnen über mehr als vier Kanäle um 300 % besser abschneiden als Kampagnen mit nur einem oder zwei Kanälen", so Nicole Guillot, COO von Cision und Präsidentin von PR Newswire. "Die Stärkung einer konsistenten Markenbotschaft steigert den Wert und die Effektivität des Markenaufbaus über mehrere Kommunikationskanäle hinweg."Das Sponsored Placements-Angebot ermöglicht es Kommunikations-Profis, ein breiteres Publikum in bisher unerschlossenen Märkten zu erreichen.- Verstärken: Profitieren Sie von der Glaubwürdigkeit vertrauenswürdiger Publikationen, indem Sie bezahlte Markeninhalte auf Premium-Websites integrieren, die Kunden bereits besuchen.- Targeting: gezielte Ansprache von Zielgruppen für die Inhalte einer Marke, einschließlich spezifischer Interessensgruppen, die mit maßgeschneiderten Informations- oder Kommunikationskampagnen gezielt angesprochen werden- Sichtbarkeit: Native Paid Advertising ist eine sinnvolle Ergänzung zu Maßnahmen im Bereich der Earned Media und von Multi-Channel-Ansätzen und kann die Wirkung der Kommunikation eines Unternehmens steigern, indem es die Anzahl der Impressionen erhöht und den ROI messbar macht."Mit Sponsored Placement konnten wir die Sichtbarkeit unseres World Living Soils Forum erhöhen, indem wir die Ankündigung auf französischen Magazinseiten teilten", sagte Alain Lavital, Kommunikationsdirektor von Moët Hennessy, einem Kunden von Cision. "Wir erreichten 197.000 Impressionen innerhalb einer Woche, was zu 190 Anmeldungen auf unserer Website führte. Wir planen, den Service zur Unterstützung unserer zukünftigen Ankündigungen zu nutzen."Laut dem State of the Media Report 2022 (https://www.cision.de/ressourcen/whitepaper/der-globale-state-of-the-media-report-2022/) von Cision sind Pressemitteilungen das beliebteste Mittel, um Journalisten über Neuigkeiten und wichtige Informationen eines Unternehmens zu informieren. Die Kombination von Pressemitteilungen mit Native Advertising, das nachweislich vertrauenswürdiger ist und höhere Klickraten erzielt, steigert die Sichtbarkeit der Botschaft, die Kommunikatoren teilen möchten.Bildanhang-Informationen: Bildunterschrift: Infografik zu Sponsored Placements Europa von Cision PR NewswireBildlink: www.cision.de/content/dam/cision-de/products/sponsored-placements---prnewswire/cision-prnewswire-sponsored-placement-europa-native-advertisement.pngÜber Cision Als weltweit führender Anbieter von Technologien und Informationen für PR-, Marketing und Social-Media-Management unterstützt Cision Marken und Unternehmen dabei, Kunden und Stakeholder zu identifizieren, mit ihnen in Kontakt zu treten und sich zu vernetzen, um Geschäftsergebnisse zu erzielen. Cision befähigt die nächste Generation von Kommunikations-Profis zu strategischem Handeln, in einer modernen Medienumgebung, in der Geschäftserfolg direkt von öffentlicher Meinung abhängig ist. Cision hat Niederlassungen in 24 Ländern in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC und bietet ein erstklassiges Lösungsportfolio an, das Cision Insights, die Cision Communications Cloud, PR Newswire, Brandwatch und MultiVu umfasst.Für weitere Informationen zu Cision, besuchen Sie www.cision.de oder folgen Sie Cision auf Twitter (@Cision_DE (https://twitter.com/Cision_DE)) oder LinkedIn (Cision auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/cision-germany-gmbh)).Medienkontakt:Boris MayerDirector Marketing D/A/CH & NordicsCision Germany GmbHTel. +49 (0) 69 244 32 88-301Mobil: +49 (0) 151 678 30 362E-Mail: Boris.mayer@cision.comAlternativ: Marketing.de@cision.comInfografik - https://mma.prnewswire.com/media/1858683/Cision_Sponsored_Placement.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1758076/Cision_Logo.jpgOriginal-Content von: Cision Germany, übermittelt durch news aktuell