Cisco Quartalsbilanz: Erwartung eines Umsatz- und Gewinnwachstums von 293,61 und 316,53 Prozent

In Kürze wird das US-amerikanische Unternehmen Cisco seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Cisco Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen steht in nur acht Tagen an. Die Cisco Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 194,43 Mrd. EUR und Anleger sowie Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Cisco noch 11,89 Mrd. EUR, doch jetzt wird ein Sprung auf 46,80 Mrd. EUR erwartet – das entspricht einem Plus von beeindruckenden 293,61 Prozent. Auch beim Gewinn zeichnet sich eine ähnlich positive Entwicklung ab: Dieser soll...