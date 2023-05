Cisco: Produktionsstart in Indien!

Cisco CEO Chuck Robbins kündigte an, dass das Unternehmen in Indien mit der Produktion beginnen wird, um seine Lieferkette zu diversifizieren und anzupassen. Das Ziel ist es, mehr als 1 Milliarde Dollar an Exporten und Produktionen in Indien zu erzielen. Der Schritt wurde nach einem Treffen zwischen Robbins und Premierminister Narendra Modi sowie anderen indischen Gesetzgebern angekündigt.

Indien im Fokus

“Indien ist aufgrund seiner schnell wachsenden digitalen Wirtschaft ein wichtiger Ort für Innovation und Geschäft für Cisco”, so der CEO. Dementsprechend bleibt das Unternehmen seinen Partnerschaften hier tief verpflichtet.

Konkurrenz zu Apple

Mit diesem Schritt reagiert Cisco auf Apples zunehmende Diversifizierung seiner Produktionsstätten in Indien. Angesichts von Covid-19-Pandemie und geopolitischen Spannungen sucht auch...