Cisco: Potenzial von +8,48% mit Kursziel von 51,37 EUR

Cisco hat am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,60% verzeichnen müssen. Zusammen mit den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Plus von +1,26%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Die Bankanalysten sehen das wahre Potenzial der Cisco-Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel in Höhe von 51,37 EUR. Dies entspricht einem möglichen Anstieg um +8,48%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der jüngsten Kursentwicklung.

Von insgesamt 26 Experten empfehlen aktuell 11 die Aktie zum Kauf und weitere drei sprechen sich zumindest für einen Kauf aus. Die meisten Analysten (15) bleiben neutral und vergeben das Rating “halten”. Somit sind immerhin noch +42,31% der Experten optimistisch eingestellt.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,73 und...