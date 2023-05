Cisco: Potenzial von +14,66% - Kursziel bei 52,42 EUR

Die Cisco-Aktie ist nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 52,42 EUR mit einem potentiellen Anstieg um +14,66%. Die gestrige Entwicklung an den Finanzmärkten zeigt eine positive Tendenz mit einem Plus von +1,28% und einer kumulierten Performance von -0,20% in fünf Handelstagen.

• Cisco erreichte am 25.05.2023 ein Plus von +1,28%

• Mittelfristiges Kursziel für Cisco beträgt 52,42 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.74

Acht Bankanalysten empfehlen den Kauf der Aktie und vier weisen auf optimistische Trends hin. Allerdings gibt es auch Experten mit einer “Halten” Bewertung (15), die sich neutral positionieren.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” blieb unverändert und lag zuvor bei “Guru-Rating ALT”.