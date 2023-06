Cisco: Potenzial für Kursanstieg von fast 8%

Die Aktie von Cisco wird nach Meinung der Analysten am Markt derzeit nicht ausreichend bewertet. Der wahre Wert der Aktie liegt um fast 8% höher als ihr aktueller Kurs.

• Cisco legte gestern um +0,27% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 51,40 EUR

• Das Guru-Rating bleibt konstant auf 3,74

Gestern erzielte die Aktie von Cisco ein Plus von +0,27%. In den vergangenen fünf Handelstagen hat sie sich insgesamt um +3,15% verbessert und scheint damit relativ optimistisch in die Zukunft zu schauen.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 51,40 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Anstieg von fast 8%. Obwohl einige Analysten diese Einschätzung teilen, gibt es auch Stimmen im Marktumfeld mit einer anderen Meinung.

Insgesamt sind acht Analysten davon überzeugt, dass es sich bei der Cisco-Aktie um einen starken Kauf...