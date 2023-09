Cisco: Kursziel von 51,89 EUR erwartet

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Cisco einen Anstieg um +0,30%. Insgesamt beträgt die Performance der letzten fünf Tage -0,73%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet. Trotzdem sind Analysten der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft ist.

Das mittelfristige Kursziel für Cisco liegt bei 51,89 EUR und zeigt somit ein Abwärtspotenzial von -2,09% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Von insgesamt 29 Analysten bewerten acht die Aktie als starken Kauf und vier als Kauf. Sechzehn Experten halten ihre Position neutral (“halten”). Nur einer empfiehlt den Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating für Cisco wurde nun mit einem Wert von 3,66 bestätigt und spiegelt damit die optimistische Einschätzung wider.