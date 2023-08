Cisco: Kursziel von 51,11 EUR - Analysten erwarten Aufwärtspotenzial

Die Aktie des Technologieriesen Cisco scheint derzeit unterbewertet zu sein, wie viele Bankanalysten betonen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 51,11 EUR und damit +1,68% über dem aktuellen Marktpreis.

• Am 17.08.2023 stieg die Aktie um +3,34%

• Die aktuelle Stimmung ist eindeutig optimistisch

• “Guru-Rating” bleibt stabil bei 3,66

Am gestrigen Tag konnte Cisco eine positive Kursentwicklung von +3,34% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Plus sogar bei insgesamt +1,75%. Der Markt zeigt sich somit zunehmend positiv gestimmt.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt dabei besagte 51,11 EUR. Würden sie Recht behalten und der Preis tatsächlich steigen – was jedoch nicht alle Experten so sehen -, könnte das Investoren ein Potenzial von rund +1,68% eröffnen.

Aktuell empfehlen acht Analysten...