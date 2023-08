Cisco: Kursziel von 50,50 EUR

In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen am Finanzmarkt scheint die Aktie von Cisco neutral bewertet zu sein. Dies spiegelt sich in einer vergangenen Handelswoche mit einem Plus von +0,66% wider und wurde gestern durch eine Kursentwicklung von +0,72% bestätigt.

• Cisco: Am 07.08.2023 mit +0,72%

• Das Kursziel von Cisco liegt bei 50,50 EUR

• Guru-Rating bei 3,66 unverändert

Bankanalysten sind im Durchschnitt davon überzeugt, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 50,50 EUR liegt – ein Potenzial für Investoren also in Höhe von knapp fünf Prozent (+4,98%). Ein Großteil der Experten stuft die Aktie als “halten” ein (16 Analysten), während acht weitere sie als starken Kauf empfehlen. Vier Analysten sind optimistisch und geben ebenfalls ein Kauf-Rating ab; nur ein Experte rät zum Verkauf.

Unabhängig davon bleibt das...