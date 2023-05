Cisco: Kursziel auf 51,93 EUR

Aktuell wird die Aktie von Cisco als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 51,93 EUR, was einem Potenzial von +24,48% entspricht.

• Am 03.05.2023 verzeichnete Cisco eine negative Entwicklung von -0,92 %

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt bei 3,74

Am gestrigen Tag fiel der Kurs um weitere -0,92%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein Verlust von insgesamt -1,16%, was darauf hindeutet dass der Markt zurzeit eher pessimistisch eingestellt ist.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten lautet jedoch weiterhin “Kauf”. Konkret empfehlen acht Analysten sogar einen starken Kauf und neun bewerten die Aktie ebenfalls optimistisch mit “Kaufen”.

Fünfzehn Experten halten das Rating “Halten” und keiner rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating hat bisher keinen Grund zur Änderung gegeben und...