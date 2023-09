Cisco: Kursziel 52,68 EUR laut Analysten – Potenzial von +3,29%

Die Aktie des Technologie-Unternehmens Cisco hat gestern an der Börse ein Plus von +1,28% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen lag die Entwicklung bei einer neutralen Tendenz und einem Anstieg um insgesamt +0,58%. Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel für die Aktie bei 52,68 EUR liegt. Sollte sich dies bewahrheiten, würde sich ein potenzielles Kursplus von +3,29% ergeben.

• Cisco stieg am 28.09.2023 um +1,28%

• Das mittelfristige Kursziel für Cisco beträgt 52,68 EUR

• Anteil optimistischer Analysten bei +41,38%

• Guru-Rating jetzt bei 3,66 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

Von insgesamt 29 Analysteneinschätzungen sind acht als starker Kauf eingestuft worden und vier weitere als Kauf-Empfehlung mit optimistischer Einschätzung. Die Mehrheit der Experten (16) gibt eine neutrale Bewertung (“halten”) ab und...