Cisco: Kursziel bei 52,63 EUR laut Analysten

Die Cisco Aktie wurde von Analysten unterbewertet eingestuft. Das wahre Kursziel soll sich um +15,45% vom aktuellen Wert entfernt befinden.

• Cisco erzielt am 19.05.2023 eine positive Entwicklung von +1,93%

• Das aktuelle Kursziel für Cisco liegt bei 52,63 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Score von 3,69

Am Finanzmarkt konnte die Cisco Aktie gestern einen Aufwärtstrend von +1,93% verzeichnen und erreicht damit in den vergangenen fünf Tagen – einer Handelswoche – ein Plus von insgesamt +4,31%. Der Markt zeigt sich derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird im Durchschnitt der Bankanalysten auf 52,63 EUR geschätzt. Sollte diese Prognose eintreffen bietet das Unternehmen den Investoren ein Potenzialgewinn in Höhe von etwa +15,45%. Ein positiver Trend hat jedoch nicht alle Analysten...