Cisco: Kurspotenzial von +3,46%

Am gestrigen Handelstag legte die Cisco-Aktie um +0,79% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Plus von +1,47% erzielt werden. Die aktuelle Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Nach Einschätzung der Bankanalysten hat die Aktie noch nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 50,83 EUR und bietet somit ein Potential von +3,46%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Derzeit bewerten 8 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 4 als Kauf. Mit “halten” empfehlen sich 16 Experten und nur einer rät zum Verkauf. Der Anteil der Optimisten beträgt damit insgesamt +41,38%.

Das “Guru-Rating”, welches zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag, bestätigt ebenfalls eine positive Tendenz für...