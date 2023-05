Cisco: Kurspotenzial von +23,70% bei einem mittelfristigen Kursziel von 51,86 EUR

Die Aktie des Technologiekonzerns Cisco wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das Kursziel liegt bei 51,86 EUR und würde Investoren ein Potential von +23,70% bieten.

Am 05.05.2023 konnte Cisco eine positive Entwicklung um +1,11% am Finanzmarkt verzeichnen.

Jedoch fiel die Performance in den letzten fünf Handelstagen um -2,51%.

Von insgesamt 32 Bankanalysten halten aktuell nur noch 24 an ihrem Rating fest.

Davon sehen acht Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal und neun empfehlen einen Kauf.

15 Experten bewerten die Aktie mit “Halten”, während keiner auf “Verkaufen” setzt.

Dies resultiert in einer positiven Einschätzung durch etwa 82% aller Analysten.

Zudem bleibt das Guru-Rating unverändert bei 3,74.