Cisco: Experten erwarten Kursanstieg um 8,44%

Die Aktie von Cisco wird nach Ansicht von Analysten aktuell unter ihrem wahren Wert gehandelt. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 49,73 EUR – ein Anstieg um +8,44% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Cisco-Aktien legten gestern um +1,56% zu

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,73

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Aktie von Cisco einen Anstieg um +1,56%. In den letzten fünf Tagen stieg der Kurs insgesamt um +1,06%, was auf eine positive Stimmung am Markt hindeutet.

Obwohl nicht alle Analysten mit dieser Entwicklung gerechnet hatten, sind sie sich einig darüber, dass das Potenzial der Aktie noch lange nicht ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Durchschnittserwartung der Bankanalysten 49,73 EUR. Derzeit empfehlen acht Analysten den Kauf der Aktie und drei weitere bewerten sie als...