Cisco: Analysten sagen Kurspotenzial voraus - 49,77 EUR

Die Aktie von Cisco hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und auch gestern erneut einen Kursverlust von -2,23% verzeichnet. Trotzdem glauben Bankanalysten an ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 49,77 EUR.

• Cisco am 14.07.2023 mit einem Verlust von -2,23%

• Das Kursziel der Aktie liegt bei 49,77 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,73

Sollten die Bankanalysten Recht behalten und sich das Potenzial tatsächlich umsetzen lassen, könnten Investoren eine Rendite von +10,92% erwarten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung aufgrund der jüngsten negativen Entwicklung des Trends.

Momentan raten acht Analysten zum Kauf und drei sehen die Aktie optimistisch als “Kauf”. Eine neutrale Position haben weitere 15 Experten eingenommen und empfehlen die Bewertung “halten”....