Cisco: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von +1,11%

Cisco hat gestern an der Börse ein Plus von +0,57% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte das Unternehmen eine positive Kursentwicklung von +2,15% aufweisen. Die Bankanalysten sind sich einig, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 51,13 EUR.

• Cisco legte am 18.08.2023 um +0,57% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 51,13 EUR

• Von insgesamt 29 Analysten empfehlen 12 die Aktie als Kauf

Das entspricht einem Potenzial von +1,11%. Trotz des positiven Trends teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und bewerten die Aktie unterschiedlich:

8 Analysten halten sie für einen starken Kauf,

4 für einen Kauf,

16 raten dazu zu halten

und einer zum Verkauf.

Insgesamt empfehlen somit knapp über 41% der Analysten den Einstieg in die Cisco-Aktie. Auch das bewährte...