Cisco Aktien: Potenziales Kurspotenzial - 51,01 EUR für Investoren

Am gestrigen Tag hat Cisco mit einer positiven Performance von +1,29% am Finanzmarkt abgeschnitten. Diese Entwicklung summiert sich über fünf Handelstage zu einem neutralen Trend von +0,02%. Trotzdem sind die Bankanalysten der Meinung, dass das Kursziel des Unternehmens aktuell bei 51,01 EUR liegt und damit ein mittelfristiges Potenzial für Investoren in Höhe von +9,87% eröffnet.

• Cisco: Aktienkurs am Ende des Tages bei 47,56 EUR

• Das Kursziel beträgt laut Analysten 51,01 EUR

• “Guru-Rating” bleibt konstant bei 3,73

Diese Einschätzung wird auch durch das “Guru-Rating” untermauert. Insgesamt sehen acht Analysten die Aktie als starken Kauf an und drei weitere empfehlen den Kauf mit einer optimistischen Haltung. Der Großteil der Experten (15) zeigt sich jedoch eher neutral und vergibt das Rating “halten”. Ein Anteil von...