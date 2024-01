Cisco Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI von Cisco liegt bei 48,89, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder eine Über- noch eine Unterkauftsituation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 33 für die Cisco-Aktie, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie daher als "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Cisco im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,82 Prozent erzielt, was 2,36 Prozent unter dem Durchschnitt (9,18 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -1,11 Prozent, wobei Cisco aktuell um 7,93 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Cisco im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine geringere Rendite von 3,11 % aus. Dies liegt 11543,35 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt von 11546,47 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führen kann. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Cisco eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, wodurch das Signal auf "Schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

