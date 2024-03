Cisco Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Aktie von Cisco wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 14,44 insgesamt 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kommunikationsausrüstung", der bei 45,74 liegt. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen hinsichtlich Cisco untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen über Cisco diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Schlecht" eingestuft. Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei fünf konkrete Signale zur Verfügung stehen, die zu einer "Gut" Bewertung führen. Insgesamt wird Cisco daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cisco-Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Cisco.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Cisco in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

