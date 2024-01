Cisco Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage unter den Anlegern in den letzten Tagen größtenteils negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders in Bezug auf das Unternehmen Cisco unterhielten sich die Anleger verstärkt über negative Themen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen historischer Daten deuten in den letzten zwei Wochen auf ein Überwiegen von Kaufsignalen hin. Konkret gab es 3 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Cisco wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cisco zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insofern erhält die Aktie von Cisco bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cisco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 51,38 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (50,34 USD) weicht somit um -2,02 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch die Bewertung anhand des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Neutral"-Rating. Unterm Strich erhält die Cisco-Aktie damit bei der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis wird Cisco bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 54,27 Punkten, was bedeutet, dass die Cisco-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Für den RSI25 wird das Wertpapier mit "Gut" eingestuft, da Cisco hier überverkauft ist. Damit erhält Cisco eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Cisco kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Cisco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cisco-Analyse.

Cisco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...