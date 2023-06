Cisco: Aktie unterbewertet laut Analysten - Kursziel bei 51,25 EUR

Die Cisco-Aktie ist nach Ansicht von Experten derzeit nicht richtig bewertet und bietet ein Potenzial von +11,29% zum aktuellen Kurs. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 51,25 EUR.

Gestern sank die Aktie um -0,24%, was sich auf eine Gesamtentwicklung von -2,60% in den letzten fünf Handelstagen summiert. Die Analysten sind jedoch optimistisch und sehen einen starken Kauf in der Aktie (42%). Einige Analysten behalten ihre neutrale Haltung (43%) oder empfehlen den Kauf mit Optimismus (15%).

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,73.