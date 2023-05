Cisco: Aktie unterbewertet mit Kursziel von 52,42 EUR

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Cisco am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +1,69% hin. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte das Unternehmen ebenfalls punkten und erreichte insgesamt einen Anstieg von +2,13%. Die Stimmung auf dem Markt ist aktuell optimistisch.

Laut der Meinung der Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 52,42 EUR. Dies entspricht einem Potential von +12,76% im Vergleich zum aktuellen Preis. Acht Analysten halten die Cisco-Aktie für einen starken Kauf und vier weitere Experten bewerten sie als “Kauf”. Allerdings sehen auch 15 Fachleute das Kurspotenzial eher neutral und empfehlen ein “Halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,74.

Fazit: Die Analysten sind sich einig – Cisco bietet Investoren Potenzial in Höhe von fast 13%, falls es gelingt das wahre...