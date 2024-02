Cisco Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Stimmung rund um die Aktie von Cisco zeigt sich in den letzten Wochen als relativ unverändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität auf, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage weist einen Wert von 20 auf, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Allerdings liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,92, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Cisco nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cisco derzeit mit 3,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 51,37 USD verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 52,14 USD, was einer Differenz von +1,5 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 49,8 USD, was einer Differenz von +4,7 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Cisco kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Cisco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cisco-Analyse.

Cisco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...