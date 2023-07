Cisco: Aktie nicht richtig bewertet - Kurspotenzial von +6,83%

Am gestrigen Tag verzeichnete die Cisco-Aktie am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -1,72%, was sich auf die vergangenen fünf Handelstage ausweitete und ein Ergebnis von –1,92% ergab. Dies lässt vermuten, dass der Markt aktuell relativ pessimistisch ist. Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das Kursziel bei 50,50 EUR liegt.

Das mittelfristige Potenzial für Investoren beläuft sich damit auf +6,83%. Diese Schätzung teilen jedoch nicht alle Experten nach einer schwachen Trendentwicklung in letzter Zeit. Acht Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und vier weitere geben ihre Zustimmung mit einem “Kauf”-Rating.

Mit fast neutraler Haltung stehen 16 Analysten zur Cisco-Aktie (Bewertung: “halten”). Nur eine Stimme spricht hierbei vom Verkauf. Das positive Guru-Rating bleibt weiterhin unverändert bei 3,66...