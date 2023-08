Cisco: Aktie laut Analysten unterbewertet mit Kurspotential von +0,38%

Die Cisco-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +3,92% auf dem Finanzmarkt erzielt. Gestern stieg der Kurs um weitere +0,73%. Die Stimmung am Markt scheint optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Cisco-Aktie liegt bei 51,13 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +0,38% und wird von Bankanalysten als realistisch eingeschätzt. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Ansicht – einige teilen diese Einschätzung nicht aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Aktuell empfehlen 8 Analysten die Aktie als starken Kauf und 4 als Kauf. Mit “halten” bewerten sie 16 Experten die Aktie weitgehend neutral und nur einer hält einen Verkauf für angebracht.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,66.