Cisco Aktie: Das kann keiner glauben

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Cisco zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch schlecht, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse der Cisco-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch auf Basis der letzten 50 Handelstage. Insgesamt wird die Cisco-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Cisco-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch auf Basis des RSI25 ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die RSI somit als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten ergibt im Schnitt ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Cisco-Aktie liegt bei 51,67 USD, was einer möglichen Steigerung um 3,79 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Cisco-Aktie aus Analystensicht eine "Neutral"-Empfehlung.

