Cisco Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Aktienkurs von Cisco zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von 2,07 Prozent, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,63 Prozent, wobei Cisco mit 7,7 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Aktie von Cisco langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 5 als Gut, 9 als Neutral und 1 als Schlecht eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Cisco vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 58,62 USD, was einer Erwartung in Höhe von 18,56 Prozent entspricht.

Die Diskussionen rund um Cisco auf sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung gegenüber der Aktie hin. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Die Analyse ergibt 3 Gut- und 4 Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie von Cisco bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cisco von 49,44 USD einen Abstand von -3,64 Prozent vom GD200 (51,31 USD) aufweist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 51,12 USD, was einen Abstand von -3,29 Prozent bedeutet und ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Cisco-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

