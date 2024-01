Cisco Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Die Dividendenrendite von Cisco beträgt derzeit 2,93 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,98 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Um die Dynamik des Aktienkurses einzuschätzen, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Cisco liegt bei 50,57, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,44, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Cisco insgesamt 15 Analystenbewertungen, wovon 5 als "Gut", 9 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Basierend auf einer Kursprognose von 58,62 USD ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 17,04 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cisco daher eine Bewertung von "Gut".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cisco-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Cisco kaufen, halten oder verkaufen?

