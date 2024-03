Cisco Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Internet-Kommunikation in Bezug auf Cisco in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cisco-Aktie in den letzten 7 Tagen zeigt einen Wert von 20, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 35,92, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Cisco.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend negative Kommentare und Befunde in Bezug auf Cisco, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Jedoch zeigen die Handelssignale eine "Gut"-Bewertung, was zu einer neutralen Gesamtbewertung hinsichtlich der Stimmung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Cisco als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,44 insgesamt 68 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommunikationsausrüstung" von 45,74. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

