Cisco Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Technologiekonzern Cisco verzeichnet momentan eine Dividendenrendite von 3,11 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11298.03% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Darüber hinaus haben Analysten auch die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils negativ waren. Nutzer sozialer Medien haben in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Cisco diskutiert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch haben die Handelssignale eine positive Bewertung ergeben, wodurch die Gesamteinstufung hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Cisco in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zudem wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf Cisco festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cisco-Aktie liegt bei 20, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,92, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Cisco.

Cisco kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Cisco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cisco-Analyse.

Cisco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...