Cisco Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cisco-Aktie zeigt einen Wert von 20 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu beträgt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis 35,92, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Cisco.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cisco-Aktie liegt bei 51,37 USD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs schloss bei 52,14 USD, was einem Abstand von +1,5 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 49,8 USD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Cisco haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Von den 15 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Cisco-Aktie sind 5 positiv, 9 neutral und 1 negativ, was zu einer durchschnittlichen neutralen Bewertung führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 12,42 Prozent steigen könnte, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cisco somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

