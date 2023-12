Cisco Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cisco beträgt derzeit 13,91 und liegt damit um 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstungsbranche von 46. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Analysten bewerten die Aktie von Cisco langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten gaben 5 eine positive, 9 eine neutrale und 1 eine negative Bewertung ab. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 58,62 USD, was einer Erwartung von 17,02 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen erhält Cisco eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien zeigen, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung bezüglich Cisco schwach sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Cisco. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Cisco von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Sollten Cisco Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Cisco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cisco-Analyse.

Cisco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...