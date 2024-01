Cisco Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Die Aktie von Cisco wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV beträgt 14,44, was insgesamt 69 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 45,98 im Segment "Kommunikationsausrüstung". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung gegenüber dem Unternehmen. In den vergangenen beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zudem lassen sich fünf Handelssignale ermitteln, wovon alle fünf auf eine positive Bewertung hinweisen.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cisco derzeit bei 51,38 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 50,46 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -1,79 Prozent aufgebaut.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer unterdurchschnittlichen Aktivität geführt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionintensität und die Stimmungsänderung führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Cisco aus fundamentaler Sicht als unterbewertet gilt und eine positive Anlegerstimmung vorherrscht. Die technische Analyse deutet jedoch auf eine neutrale Einschätzung hin, während das Sentiment und der Buzz im Internet eher negative Signale senden.

