Cisco Aktie: Reagiert die Aktie?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cisco beträgt aktuell 13,91 und liegt damit 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstungsbranche, der bei 46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Cisco auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über Cisco diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch zeigen Studien, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Cisco mit einer Rendite von 2,07 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,47 Prozent aufweist, schneidet Cisco mit 3,54 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Cisco liegt bei 40,91, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 30, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Cisco also in den verschiedenen Kategorien überwiegend eine "Neutral"-Bewertung, was auf eine solide, wenn auch nicht überragende Performance hinweist.

