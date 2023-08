Cisco Aktie: Potenzial von +3,46% - Kursziel bei 50,89 EUR

Am gestrigen Tag legte Cisco am Finanzmarkt um +0,79% zu. Die vergangene Handelswoche schloss mit einem Plus von insgesamt +1,47%. Demnach steht es derzeit gut um die Aktie.

Das mittelfristige Kursziel der Cisco-Aktie liegt aktuell bei 50,89 EUR. Eine Einschätzung von Bankanalysten besagt somit ein Kurspotenzial in Höhe von +3,46%. Von den insgesamt 29 Experten bewerten acht Analysten die Aktie als “starken Kauf”, vier weitere als “Kauf”. Der Großteil (16) gibt das Rating “halten” und lediglich einer rät zum Verkauf.

Beachtlich ist jedoch der Anteil der Analysten mit optimistischer Einstellung – immerhin sind es mehr als 40 %. Zuletzt lag das Guru-Rating bei konstanten 3,66 Punkten.

Fazit: Trotz des positiven Trends sollten Anleger stets selbst eine Risikoanalyse durchführen und sich nicht ausschließlich auf Meinungen...