Cisco Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cisco in den sozialen Medien. Weder gab es eine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven noch negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Cisco wurde in letzter Zeit deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Für Cisco liegt der RSI bei 18,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Cisco in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Cisco eine Dividendenrendite von 3,11 % aus, was 11294,92 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Gesamtbewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cisco besonders negativ diskutiert. Aktuell zeigt sich jedoch ein Anstieg in positiven Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Sollten Cisco Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Cisco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cisco-Analyse.

Cisco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...