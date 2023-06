Cisco-Aktie: Kursziel bei 52,53 EUR - Analysten sind optimistisch

Die Cisco-Aktie scheint derzeit unterbewertet zu sein und bietet Anlegern ein mittelfristiges Kurspotenzial von +12,94%, wenn die Bankanalysten Recht behalten. Das aktuelle Kursziel liegt bei 52,53 EUR.

Am gestrigen Handelstag lag die Kursentwicklung von Cisco bei -0,06%, was einer neutralen Stimmung am Markt entspricht. In den letzten fünf Handelstagen konnte allerdings eine positive Entwicklung mit einem Trend von +0,08% verzeichnet werden.

Laut 8 Analysten ist die Aktie ein starker Kauf und weitere 4 Experten schätzen sie als kaufenswert ein. Die meisten Analytiker (15) bewerten sie als “halten”. Insgesamt gibt es somit einen Anteil von +44,44% an optimistischen Experteneinschätzungen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,74.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Derzeit wird die Cisco-Aktie positiv bewertet und bietet...