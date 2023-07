Cisco-Aktie: Kursziel 50,16 EUR

Die Aktie von Cisco wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 50,16 EUR mit einem Potenzial von +6,18% vom aktuellen Kurs.

• Am 21.07.2023 legte die Cisco-Aktie um +0,50% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,73

In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich die Cisco-Aktie positiv entwickelt und einen Zugewinn von +3,58% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist optimistisch und deutlich im Plus.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +6,18%, falls das Kursziel erreicht wird. Jedoch sind nicht alle Experten dieser Meinung aufgrund des positiven Trends in letzter Zeit.

Von allen Analysten empfehlen acht einen Kauf der Aktien; drei schlagen vor sie zu kaufen aber ohne Euphorie.

15 Experten bewerten sie neutral mit “halten”. Der Anteil...