Cisco Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie beträgt 52,4 USD und liegt somit mit 2,75 Prozent über dem GD200 (51 USD). Dies wird als "Neutral"-Signal gewertet. Der GD50, der den Durchschnitt der letzten 50 Tage abbildet, liegt bei 54,79 USD und zeigt einen Abstand von -4,36 Prozent zum aktuellen Kurs. Zusammenfassend wird der Kurs der Cisco-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn sowohl der GD50 als auch der GD200 berücksichtigt werden.

Von Analysten liegen in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 9 neutrale und 1 negative Einschätzungen für Cisco vor, was insgesamt ein "Neutral"-Rating bedeutet. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Seiten der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 58,14 USD, was einer potenziellen Steigerung von 10,96 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs (52,4 USD) entspricht. Aus Analystensicht erhält die Cisco-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten 12 Monaten konnte die Cisco-Aktie eine Performance von 31,76 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 21,57 Prozent, was eine Outperformance von 10,19 Prozent für Cisco bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 10,51 Prozent, wobei Cisco um 21,25 Prozent über diesem Durchschnitt liegt. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Cisco ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Cisco-Aktie liegt bei 2,93 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Kommunikationsausrüstung" eine geringere Rendite von 729,7 Prozentpunkten bedeutet. Damit schneidet Cisco in Bezug auf die Ausschüttungspolitik schlechter ab und erhält eine Bewertung von "Schlecht".

